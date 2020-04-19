Украина коронавирус переживет, а Зеленский - вряд ли
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН рассказал, какую угрозу Украине несет коронавирус.
«Хаотичными и плохо спланированными» назвала меры украинских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина». По мнению политика, это ставит под угрозу существование страны, передает РБК.
«Рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?» - заметила Герман, добавив, что Киев больше волнует получение нового транша от МВФ, чем борьба с коронавирусом.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, какую угрозу Украине несет коронавирус.
«Я считаю, что это биологическое оружие, искусственно созданный вирус. И он создал новые угрозы для государств мира. Самая большая состоит в том, что в отличие от природных вирусных эпидемий, эта не может закончиться самостоятельно. Большой вопрос, как государства будут реагировать, когда пойдет вторая волна вируса. Руководство Украины в лице Зеленского, партии «Слуга народа», главы Верховной Рады, премьер-министра к этому не готово и не в состоянии эту угрозу устранить в силу своей некомпетентности, глупости и жадности. Это правда. И если эпидемия в ближайшее время не прекратится, встанет вопрос об их отстранении от власти. Но за последние 30 лет поменялось много президентов и премьеров, а Украина, слава богу, функционирует», - сказал политолог.
Ранее Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что до Пасхи население Украины будет терпеть введенный в стране на фоне эпидемии коронавируса карантин, «выжидать и смотреть», однако после праздника «всё начнётся».
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