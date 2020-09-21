«Альтернативы нет». Украинский политолог объяснил падение рейтинга Зеленского
Украинский политолог сравнил в эфире НСН политические рейтинги Зеленского и Порошенко.
Президента Украины Владимира Зеленского снова поддержали бы на президентских выборах, если бы они прошли в сентябре, только 22,2% потенциальных избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет РИА Новости. При этом, весной прошлого года его поддержали более 70% граждан.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН высказал мнение, что текущий рейтинг действующего президента более чем нормален для Украины.
По его словам, падение рейтинга Зеленского вызвано особенностями политической культуры Украины.
«Главный фактор – это Украина. Когда выбирают президента – всегда хвалят и рейтинг высокий, после этого всегда ругают», - пояснил эксперт.
У Зеленского нормальный рейтинг украинского президента, считает Охрименко.
«Если сравнить с рейтингом Порошенко, то даже хорошо смотрится, потому что у Порошенко еще хуже», - сказал он, пояснив, что у действующего украинского президента рейтинг всегда низкий.
«Другое дело, что у Зеленского нет альтернативы», - отметил политолог и добавил, что у Зеленского сейчас очень низкий антирейтинг, что контрастирует с другими украинскими политиками, у которых он очень большой. «Были бы сейчас выборы – опять бы Зеленский выиграл. Нет альтернативы», - сказал эксперт.
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, как ноябрьские выборы президента США влияют на бывших и действующих президентов Украины.
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