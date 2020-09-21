«Альтернативы нет». Украинский политолог объяснил падение рейтинга Зеленского

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН высказал мнение, что текущий рейтинг действующего президента более чем нормален для Украины.

По его словам, падение рейтинга Зеленского вызвано особенностями политической культуры Украины.

«Главный фактор – это Украина. Когда выбирают президента – всегда хвалят и рейтинг высокий, после этого всегда ругают», - пояснил эксперт.

У Зеленского нормальный рейтинг украинского президента, считает Охрименко.

«Если сравнить с рейтингом Порошенко, то даже хорошо смотрится, потому что у Порошенко еще хуже», - сказал он, пояснив, что у действующего украинского президента рейтинг всегда низкий.

«Другое дело, что у Зеленского нет альтернативы», - отметил политолог и добавил, что у Зеленского сейчас очень низкий антирейтинг, что контрастирует с другими украинскими политиками, у которых он очень большой. «Были бы сейчас выборы – опять бы Зеленский выиграл. Нет альтернативы», - сказал эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, как ноябрьские выборы президента США влияют на бывших и действующих президентов Украины.

