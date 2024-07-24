«Принцип вытеснения»: ВС РФ заняли порядка 60 населенных пунктов в зоне СВО
Российская армия продолжает давить ВСУ на всех участках фронта, постепенно вытесняя их с позиций. Населенные пункты переходят под контроль ВС РФ почти каждый день. На очереди – Гуляйполе в Запорожской области.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил заслуги 13-го гвардейского танкового полка и 15-го гвардейского мотострелкового полка, которые установили контроль над населенными пунктами Песчаное и Розовка в зоне спецоперации на Украине.
Он отметил, что российские офицеры и солдаты продемонстрировали мужество и самоотверженность. Министр поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность долгу.
В Минобороны также отметили, что в ходе спецоперации более тысячи военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка были награждены государственными и ведомственными знаками отличия за мужество и самоотверженность.
В свою очередь свыше 1,9 тысячи военнослужащих 13-го гвардейского танкового полка были награждены государственными и ведомственными знаками отличия.
В субботу, 21 июля, Вооруженные силы РФ после взятия под контроль Розовки в Луганской народной республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области продвинулись на участке шириной более чем в 30 километров. А 19 июля ВС РФ заняли Юрьевку в ДНР.
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ
В начале июня президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне спецоперации. По его словам, под контроль было взято 880 квадратных километров территории. Только на прошлой неделе ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: группировка «Восток» взяла село Урожайное, а «Центр» – Юрьевку.
При этом с начала июля российская армия заняла девять населенных пунктов, сообщил «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.
«Мы ломим, а противник вынужденно отдает территории. Они упорно цепляются, но воевать до последнего, как это было в Артемовске, уже не могут. У них осталось не так и много личного состава, чтобы его можно было сжечь в боях за какой-то населенный пункт», – сказал он.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что российская армия владеет инициативой, навязывая Вооруженным силам Украины (ВСУ) свою волю.
«Мы постоянно отодвигаем противника. Все бои в последние полгода идут по принципу вытеснения ВСУ. Это позволяет нам сохранить людей и не нести большие потери», – объяснил он.
СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ: ПОД УДАРОМ ГУЛЯЙПОЛЕ
Российская армия ведет наступление почти по всем направлениям в зоне спецоперации. По данным Telegram-канала эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad», ВС РФ сконцентрировали на Запорожском направлении до 90 тысяч офицеров и солдат, но пока не ведут создание ударных группировок для наступательных операций.
«Разумеется, в условиях перенапряжение фронта противника, активизация операций в направлении Орехова или в районе Гуляйполя могла бы создать для ВСУ новые серьезные проблемы оперативного уровня», – говорится в сообщении.
Указывается, что подготовка подобных ударов требует существенной концентрации ресурсов, наращивания запасов ракет и снарядов для нескольких недель высокоинтенсивных наступательных действий, а также изменение логистики.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают штурмовые действия. По данным на 24 июля, здесь прошло 13 боев в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
Канал также отметил, что на Покровском направлении складывается наиболее тяжелая для Украины ситуация. Отмечается, что российские войска взяли под контроль восточную часть Новоселовки Первой (ДНР), в западной части продолжаются тяжелые бои.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отмечал, что взятие Урожайного позволит ВС РФ активнее продвигаться в районе Угледара (ДНР) и в Запорожской области от Приютного в сторону Гуляйполя.
«Это хороший плацдарм для дальнейших активных боевых действий с учетом того, что ВСУ строят оборонительные укрепления только в населенных пунктах, в степи их нет. Освобождение Урожайного позволит начать продвижение на север в сторону Времевки, а также вести активные наступательные действия восточнее, в районе Угледара, и западнее – из района Приютного в сторону Малиновки и Гуляйполя в Запорожской области», – говорил он в беседе с ТАСС.
Ранее заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки российских войск с позывным «Мамай» сообщил, что освобождение города Красногоровка в Донецкой области идет к завершению, передает «Радиоточка НСН».
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