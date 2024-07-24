«Принцип вытеснения»: ВС РФ заняли порядка 60 населенных пунктов в зоне СВО

В свою очередь свыше 1,9 тысячи военнослужащих 13-го гвардейского танкового полка были награждены государственными и ведомственными знаками отличия.

В субботу, 21 июля, Вооруженные силы РФ после взятия под контроль Розовки в Луганской народной республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области продвинулись на участке шириной более чем в 30 километров. А 19 июля ВС РФ заняли Юрьевку в ДНР.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ

В начале июня президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне спецоперации. По его словам, под контроль было взято 880 квадратных километров территории. Только на прошлой неделе ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: группировка «Восток» взяла село Урожайное, а «Центр» – Юрьевку.

При этом с начала июля российская армия заняла девять населенных пунктов, сообщил «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«Мы ломим, а противник вынужденно отдает территории. Они упорно цепляются, но воевать до последнего, как это было в Артемовске, уже не могут. У них осталось не так и много личного состава, чтобы его можно было сжечь в боях за какой-то населенный пункт», – сказал он.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что российская армия владеет инициативой, навязывая Вооруженным силам Украины (ВСУ) свою волю.

«Мы постоянно отодвигаем противника. Все бои в последние полгода идут по принципу вытеснения ВСУ. Это позволяет нам сохранить людей и не нести большие потери», – объяснил он.