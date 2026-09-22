По его словам, в победе на выборах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и в провале Христианско-демократического союза (ХДС) виноват лично Мерца, а также его политика в отношении Москвы.

«Его должна ждать отставка и, на мой взгляд, уголовное преследование за нарушение национальных интересов Германии в угоду личным и корпоративным», — добавил эксперт.

Ранее сопредседатель отделения партии «Союз за социальную справедливость и экономическую разумность» Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку, пишут «Известия».

