В России Мерцу пообещали уголовные дела и отставку
Канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ближайшее время ждут отставка и уголовные дела. Об этом сайту aif.ru заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
По его словам, в победе на выборах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и в провале Христианско-демократического союза (ХДС) виноват лично Мерца, а также его политика в отношении Москвы.
«Его должна ждать отставка и, на мой взгляд, уголовное преследование за нарушение национальных интересов Германии в угоду личным и корпоративным», — добавил эксперт.
Ранее сопредседатель отделения партии «Союз за социальную справедливость и экономическую разумность» Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку, пишут «Известия».
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