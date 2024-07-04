Зеленский рассказал, когда ВСУ будут готовы к новому наступлению

Вооружённые силы Украины будут готовы к новому контрнаступлению после получения необходимого вооружения. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, в настоящее время неукомплектованными стоят 14 бригад, у которых «нет соответствующего оружия».

«У нас стоят резервы. У нас стоят бригады без оружия... за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что настоящей победой для Украины будет сохранение территорий в границах, определённых в 1991 году, а также вступление в НАТО и Евросоюз, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: ТАСС / AP
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