Зеленский рассказал, когда ВСУ будут готовы к новому наступлению

По его словам, в настоящее время неукомплектованными стоят 14 бригад, у которых «нет соответствующего оружия».

«У нас стоят резервы. У нас стоят бригады без оружия... за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что настоящей победой для Украины будет сохранение территорий в границах, определённых в 1991 году, а также вступление в НАТО и Евросоюз, сообщает журнал «Профиль».

