Путин назвал распространение искусственного интеллекта серьезным вызовом

Распространение искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ним угроз является серьёзным вызовом в сфере информационной коммуникации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал Москву ярким примером внедрения технологий в социальной сфере

В приветствии участникам и гостям форума «Диалог о фейках 4.0» он указал, что в этой связи особое значение приобретает «создание современных стандартов и правил», которые направлены на надёжную защиту информации и повышение эффективности противодействия цифровым рискам.

«Уверен, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что миллионы людей потеряют работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры