Путин назвал распространение искусственного интеллекта серьезным вызовом

В приветствии участникам и гостям форума «Диалог о фейках 4.0» он указал, что в этой связи особое значение приобретает «создание современных стандартов и правил», которые направлены на надёжную защиту информации и повышение эффективности противодействия цифровым рискам.

«Уверен, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что миллионы людей потеряют работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

