Путин назвал распространение искусственного интеллекта серьезным вызовом
Распространение искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ним угроз является серьёзным вызовом в сфере информационной коммуникации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В приветствии участникам и гостям форума «Диалог о фейках 4.0» он указал, что в этой связи особое значение приобретает «создание современных стандартов и правил», которые направлены на надёжную защиту информации и повышение эффективности противодействия цифровым рискам.
«Уверен, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что миллионы людей потеряют работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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