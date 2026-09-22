Отцы заявили о перегруженности детей школьным образованием
Александр Заремба заявил НСН, что современная система школьного образования в России выстроена так, что детей перегружают сложными предметами в конце дня.
Сегодня дети подвергаются в школах серьезным перегрузкам, что сказывается на их психике. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.
«Сама Болонская система образования очень плохая. В той системе, в которой учатся наши дети, максимум, чему они учатся, – это реагированию на тесты и клиповое сознание. Дети перегружены. У меня дочь учится во вторую смену, и самые сложные предметы у них стоят шестым уроком. К 17 часам у них идет одна физика-физика. Все думают, что это никак не влияет на детей, а это влияет. Дети не адаптированы к таким перекосам», — рассказала она.
Ранее руководитель детского сада Алена Бергер раскрыла в пресс-центре НСН, что некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей.
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