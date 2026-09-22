«Сама Болонская система образования очень плохая. В той системе, в которой учатся наши дети, максимум, чему они учатся, – это реагированию на тесты и клиповое сознание. Дети перегружены. У меня дочь учится во вторую смену, и самые сложные предметы у них стоят шестым уроком. К 17 часам у них идет одна физика-физика. Все думают, что это никак не влияет на детей, а это влияет. Дети не адаптированы к таким перекосам», — рассказала она.

Ранее руководитель детского сада Алена Бергер раскрыла в пресс-центре НСН, что некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей.

