Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия

Уточняется, что поправку поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, ещё пятеро воздержались.

Председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас отметил, что соседи Литвы, а именно Латвия, Эстония и Польша, «также не имеют ограничений».

«Литва должна чётко показать своим союзникам и противникам, что она будет защищать свою независимость всеми средствами», — сказал он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение в Литве изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

