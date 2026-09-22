Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия
Парламент Литвы одобрил поправку к Конституции, подразумевающую отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что поправку поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, ещё пятеро воздержались.
Председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас отметил, что соседи Литвы, а именно Латвия, Эстония и Польша, «также не имеют ограничений».
«Литва должна чётко показать своим союзникам и противникам, что она будет защищать свою независимость всеми средствами», — сказал он.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение в Литве изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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