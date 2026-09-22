Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия

Парламент Литвы одобрил поправку к Конституции, подразумевающую отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Об этом сообщает RT.

В КНДР заявили, что у МАГАТЭ нет полномочий вмешиваться в ядерную деятельность страны

Уточняется, что поправку поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, ещё пятеро воздержались.

Председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас отметил, что соседи Литвы, а именно Латвия, Эстония и Польша, «также не имеют ограничений».

«Литва должна чётко показать своим союзникам и противникам, что она будет защищать свою независимость всеми средствами», — сказал он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение в Литве изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПарламентЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры