Многие родители сами виноваты в том, что их дети предпочитают общаться с нейросетями. Чтобы они так не делали, ими надо заниматься, рассказала НСН депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая.



94% опрошенных детей говорят, что пользуются нейросетями или чатами с искусственным интеллектом (ИИ). И только 68% родителей знают или догадываются о том, что их дети используют ИИ. Еще 27% считают, что дети не пользуются нейросетями, и 5% затруднились ответить. Об этом говорится в исследовании, которое провела АНО «Диалог регионы». Буцкая не увидела в этом проблем.