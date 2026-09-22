Буцкая назвала виновных в том, что дети погружаются в нейросети
Ребенок будет разговаривать с тем, кто его послушает, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Многие родители сами виноваты в том, что их дети предпочитают общаться с нейросетями. Чтобы они так не делали, ими надо заниматься, рассказала НСН депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая.
94% опрошенных детей говорят, что пользуются нейросетями или чатами с искусственным интеллектом (ИИ). И только 68% родителей знают или догадываются о том, что их дети используют ИИ. Еще 27% считают, что дети не пользуются нейросетями, и 5% затруднились ответить. Об этом говорится в исследовании, которое провела АНО «Диалог регионы». Буцкая не увидела в этом проблем.
«Это просто современная жизнь. У ребенка есть такая возможность, поэтому он ей пользуется. Он задает вопрос, сразу получает ответ. Сами родители тоже с телефонами в руках и сидят с искусственным интеллектом. Поэтому тут лечение только одно — говорить с детьми. Если вы с ним не общаетесь, то он идет туда, где с ним разговаривают. Это элементарное правило. Если вы хотите, чтобы ребенок нес ту информацию, которые вы ему передаете, то должны сами вести диалог. А все запреты и контроль дети ненавязчиво обойдут», — отметила она.
Ранее клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко объяснила НСН, как избежать гиперопеки в воспитании.
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