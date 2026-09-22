Три человека погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке
Три человека погибли при пожаре, который произошёл в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает RT.
По данным ведомства, пострадали не менее семи человек, госпитализированы четверо, 17 эвакуированы из здания.
«Эпицентр пожара находится на втором этаже четырехэтажного здания, огнём охвачены уже более 2100 квадратных метров», - говорится в сообщении.
Следственный комитет РФ возбудил по факту пожара уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее два человека погибли при пожаре на складе в городе Щелково Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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