Три человека погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

По данным ведомства, пострадали не менее семи человек, госпитализированы четверо, 17 эвакуированы из здания.

«Эпицентр пожара находится на втором этаже четырехэтажного здания, огнём охвачены уже более 2100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил по факту пожара уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее два человека погибли при пожаре на складе в городе Щелково Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

