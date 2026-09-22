Три человека погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Три человека погибли при пожаре, который произошёл в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает RT.

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По данным ведомства, пострадали не менее семи человек, госпитализированы четверо, 17 эвакуированы из здания.

«Эпицентр пожара находится на втором этаже четырехэтажного здания, огнём охвачены уже более 2100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил по факту пожара уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее два человека погибли при пожаре на складе в городе Щелково Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
ТЕГИ:МЧС РФПогибшиеПожарБашкирия

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