«Сад — это социальная среда, которая подготавливает ребенка к школе, и если родитель выбирает отказаться от детского сада, то он в замен все равно должен давать ребенку какую-то социальную среду, потому что рано или поздно ребенок соприкоснется с такой средой. Пусть ребенок не будет ходить в ясли или в младшую группу детского сада, но тогда стоит рассмотреть старшую группу и потом подготовительные занятия перед школой. Так его психике будет легче адаптироваться к школьному процессу», — рассказала она.

Ранее Бергер заявила в пресс-центре НСН, что некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей.

