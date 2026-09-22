«Никакого домашнего обучения!»: Как детский сад влияет на жизнь ребенка

Алёна Бергер в беседе с НСН посоветовала родителям, лишающим ребенка детского сада, найти ему другой способ социализации.

Ребенку необходима социальная среда, поэтому лишать его детского сада неправильно. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, многодетная мама, биохимик Алена Бергер.

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«Сад это социальная среда, которая подготавливает ребенка к школе, и если родитель выбирает отказаться от детского сада, то он в замен все равно должен давать ребенку какую-то социальную среду, потому что рано или поздно ребенок соприкоснется с такой средой. Пусть ребенок не будет ходить в ясли или в младшую группу детского сада, но тогда стоит рассмотреть старшую группу и потом подготовительные занятия перед школой. Так его психике будет легче адаптироваться к школьному процессу», — рассказала она.

Ранее Бергер заявила в пресс-центре НСН, что некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей.

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ФОТО: НСН
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