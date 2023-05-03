Пригожин заявил о гибели 116 бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

По словам Пригожина, «Вагнер» 3 мая продвинулся на 230 метров и занял 54 тысячи квадратных метров территории. Он уточнил, что под контролем ВСУ осталось 2,64 квадратных километра.

Предприниматель сообщил о гибели 116 вагнеровцев.

«Снарядный голод» острейший. ВСУ начали свое контрнаступление. Минобороны не выдает артиллерийские боеприпасы», - заявил Пригожин.

Он отметил, что запасов снарядов у группы осталось на несколько дней.

«Реакции околовоенных чиновников не произошло. Они игнорируют любые вопросы от ЧВК «Вагнер», - добавил бизнесмен.

Бойцы группы ранее показали содержимое секретных складов украинских военных в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

