Пригожин заявил о гибели 116 бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении бойцов группы в Артемовске (Бахмут) на 3 мая. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

Пригожин заявил о фактически начавшемся наступлении ВСУ

По словам Пригожина, «Вагнер» 3 мая продвинулся на 230 метров и занял 54 тысячи квадратных метров территории. Он уточнил, что под контролем ВСУ осталось 2,64 квадратных километра.

Предприниматель сообщил о гибели 116 вагнеровцев.

«Снарядный голод» острейший. ВСУ начали свое контрнаступление. Минобороны не выдает артиллерийские боеприпасы», - заявил Пригожин.

Он отметил, что запасов снарядов у группы осталось на несколько дней.

«Реакции околовоенных чиновников не произошло. Они игнорируют любые вопросы от ЧВК «Вагнер», - добавил бизнесмен.

Бойцы группы ранее показали содержимое секретных складов украинских военных в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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