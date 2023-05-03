Пригожин заявил о гибели 116 бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении бойцов группы в Артемовске (Бахмут) на 3 мая. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
По словам Пригожина, «Вагнер» 3 мая продвинулся на 230 метров и занял 54 тысячи квадратных метров территории. Он уточнил, что под контролем ВСУ осталось 2,64 квадратных километра.
Предприниматель сообщил о гибели 116 вагнеровцев.
«Снарядный голод» острейший. ВСУ начали свое контрнаступление. Минобороны не выдает артиллерийские боеприпасы», - заявил Пригожин.
Он отметил, что запасов снарядов у группы осталось на несколько дней.
«Реакции околовоенных чиновников не произошло. Они игнорируют любые вопросы от ЧВК «Вагнер», - добавил бизнесмен.
Бойцы группы ранее показали содержимое секретных складов украинских военных в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».
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