Умер лингвист, академик РАН Юрий Апресян

Доктор филологических наук, академик Российской академии наук Юрий Апресян умер на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Институте русского языка имени В. В. Виноградова.

Ученый ушел из жизни 12 мая. Причина смерти не уточняется.

«Информация о месте и времени прощания будет известна позже», — указали в институте.

Юрий Апресян родился в Москве, окончил Первый московский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический университет), где преподавал в 1954—1960 годах. Позже ученый работал в Институте русского языка, с 1990-го учреждение стало основным местом работы академика. Апресян — автор трудов в области лексикографии, синтаксиса, машинного перевода, один из разработчиков теории «Смысл - Текст».

Ранее в возрасте 89 лет умер один из основоположников школы клинической фармакологии в России, академик РАН Владимир Кукес, напоминает RT.

