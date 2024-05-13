Умер лингвист, академик РАН Юрий Апресян
Доктор филологических наук, академик Российской академии наук Юрий Апресян умер на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Институте русского языка имени В. В. Виноградова.
Ученый ушел из жизни 12 мая. Причина смерти не уточняется.
«Информация о месте и времени прощания будет известна позже», — указали в институте.
Юрий Апресян родился в Москве, окончил Первый московский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический университет), где преподавал в 1954—1960 годах. Позже ученый работал в Институте русского языка, с 1990-го учреждение стало основным местом работы академика. Апресян — автор трудов в области лексикографии, синтаксиса, машинного перевода, один из разработчиков теории «Смысл - Текст».
Ранее в возрасте 89 лет умер один из основоположников школы клинической фармакологии в России, академик РАН Владимир Кукес, напоминает RT.
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