ФСБ: Жителя Приморья задержали за шпионаж на разведку Украины

Жителя Приморского края задержали по обвинению в госизмене и шпионаже на разведку Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антитеррористической комиссии региона.

«УФСБ... пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подконтрольной ему... националистической организации, признанной террористической на территории России», — указали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене, отмечает телеканал «360». Задержанному может грозить пожизненное заключение.

Как заявил фигурант в оперативном видео, он осознает, что передавал данные, которые могли использовать против Вооруженных сил РФ. По словам задержанного, он «реально раскаивается» и готов помогать предварительному следствию.

