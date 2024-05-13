ФСБ: Жителя Приморья задержали за шпионаж на разведку Украины
Жителя Приморского края задержали по обвинению в госизмене и шпионаже на разведку Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антитеррористической комиссии региона.
«УФСБ... пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подконтрольной ему... националистической организации, признанной террористической на территории России», — указали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене, отмечает телеканал «360». Задержанному может грозить пожизненное заключение.
Как заявил фигурант в оперативном видео, он осознает, что передавал данные, которые могли использовать против Вооруженных сил РФ. По словам задержанного, он «реально раскаивается» и готов помогать предварительному следствию.
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