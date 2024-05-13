СМИ: Украинские войска применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки

Как рассказал агентству живший в селе и эвакуированный российскими силами мужчина по имени Сергей, ВСУ использовали «какое-то химическое оружие».

«Потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — отметил собеседник РИА Новости.

Кроме того, о применении отравляющих веществ сообщил другой житель Семеновки по имени Андрей. Как отметил мужчина, отравляющее вещество «сразу бьет в нос, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно».

«До сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали — я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет», — поделился Андрей.

В конце апреля подразделения российской группировки войск «Центр» взяли Семеновку под контроль, напоминает Ura.ru.

