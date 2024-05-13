СМИ: Украинские войска применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки
Украинские военные применяли боевые отравляющие вещества против мирных жителей в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
Как рассказал агентству живший в селе и эвакуированный российскими силами мужчина по имени Сергей, ВСУ использовали «какое-то химическое оружие».
«Потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — отметил собеседник РИА Новости.
Кроме того, о применении отравляющих веществ сообщил другой житель Семеновки по имени Андрей. Как отметил мужчина, отравляющее вещество «сразу бьет в нос, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно».
«До сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали — я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет», — поделился Андрей.
В конце апреля подразделения российской группировки войск «Центр» взяли Семеновку под контроль, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru