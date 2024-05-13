В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция
13 мая 202407:18
Беспилотники подавили на территории Становлянского округа Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, жертв в результате атаки не было, пишет Ura.ru.
«На месте работают сотрудники спецслужб... Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — подчеркнул Артамонов.
Ранее власти Курской области сообщили, что ночью в регионе сбили восемь украинских БПЛА самолетного типа, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru