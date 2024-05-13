В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция

Как отметил губернатор, жертв в результате атаки не было, пишет Ura.ru.

«На месте работают сотрудники спецслужб... Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — подчеркнул Артамонов.

Ранее власти Курской области сообщили, что ночью в регионе сбили восемь украинских БПЛА самолетного типа, напоминает телеканал «360».

