На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке
Известный американский актёр Стив Бушеми госпитализирован после того, как на него напали днем во время прогулки в Нью-Йорке по заливу Кипс, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, неизвестный без причины подошёл и ударил его по лицу. Нападение произошло на прошлой неделе. Это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах. У 66-летнего Бушеми отёк лица и левого глаза, его доставили в больницу для лечения. При этом нападавший скрылся и до сих пор находится на свободе.
До этого в Нью-Йорке актёра Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки. Нападавшего задержали, он был ранее судим.
Ранее стало известно о смерти супруги Бушеми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru