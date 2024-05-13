На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке

По данным издания, неизвестный без причины подошёл и ударил его по лицу. Нападение произошло на прошлой неделе. Это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах. У 66-летнего Бушеми отёк лица и левого глаза, его доставили в больницу для лечения. При этом нападавший скрылся и до сих пор находится на свободе.

До этого в Нью-Йорке актёра Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки. Нападавшего задержали, он был ранее судим.

Ранее стало известно о смерти супруги Бушеми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

