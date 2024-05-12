Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны
Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны.
Также глава государства предложил переназначить Александра Бортникова директором ФСБ, Сергея Нырышкина - главой Службы внешней разведки (СВР), Сергея Лаврова - на пост министра иностранных дел, Константина Чуйченко - министром юстиции, Александра Куренкова - главой МЧС, Виктора Золотова - директором Росгвардии.
Кроме того, президент предложил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты. Совет Федерации 13 и 14 мая проведет консультации по предложениям главы государства.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем кабинета министров, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородом уничтожили 14 снарядов реактивных систем «Вампир» и «Ольха»
- Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза вместо Патрушева
- Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны
- Аутсайдер РПЛ «Сочи» разгромил «Пари НН» со счетом 6:1
- В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области
- Участвовавший в двух Олимпиадах триатлонист Сысоев погиб в ДТП
- В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда
- Умер сыгравший в «Молчании ягнят» лауреат «Оскара» Роджер Корман
- Депутат Макаров: обсуждение изменений налоговой системы начнется 20 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru