Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны.

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Также глава государства предложил переназначить Александра Бортникова директором ФСБ, Сергея Нырышкина - главой Службы внешней разведки (СВР), Сергея Лаврова - на пост министра иностранных дел, Константина Чуйченко - министром юстиции, Александра Куренкова - главой МЧС, Виктора Золотова - директором Росгвардии.

Кроме того, президент предложил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты. Совет Федерации 13 и 14 мая проведет консультации по предложениям главы государства.

Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем кабинета министров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Минобороны РФВладимир Путин

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