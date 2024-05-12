Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны

Также глава государства предложил переназначить Александра Бортникова директором ФСБ, Сергея Нырышкина - главой Службы внешней разведки (СВР), Сергея Лаврова - на пост министра иностранных дел, Константина Чуйченко - министром юстиции, Александра Куренкова - главой МЧС, Виктора Золотова - директором Росгвардии.

Кроме того, президент предложил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты. Совет Федерации 13 и 14 мая проведет консультации по предложениям главы государства.

Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем кабинета министров, напоминает «Радиоточка НСН».

