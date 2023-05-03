Пригожин заявил о фактически начавшемся наступлении ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о фактически начавшемся наступлении ВСУ.
«Я считаю, что наступление украинской армии уже началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность внутри и по периметрам нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги — на вопрос, насколько они надёжны, я пока промолчу из вежливости», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин отметил, что ВСУ также активизировались «за пределами исторических границ». По его словам, активная фаза наступления армии Украины может начаться уже в ближайшие дни.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил об огромном числе иностранных наемников в рядах украинской армии. По его словам, на позициях ВСУ в Артемовске часто слышна польская речь, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru