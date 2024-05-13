ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха»
Двенадцать снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха», четыре управляемые ракеты Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа уничтожили над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА... реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow», — указали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО «Ольха» и 12 дронов над Белгородской областью, восемь беспилотников — над Курской, а также перехватили четыре БПЛА в Липецкой области. Кроме того, над территорией Крыма сбили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников.
Ранее правительство Курской области сообщило, что в регионе ночью уничтожили восемь дронов ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинские войска применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки
- ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха»
- ФСБ: Жителя Приморья задержали за шпионаж на разведку Украины
- В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция
- СМИ: Непогода в России грозит запасам пшеницы по всему миру
- Командир сообщил, какие изменения ждут Минобороны после прихода Белоусова
- ООН выступила против атак на гражданскую инфраструктуру после удара по Белгороду
- На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке
- Госдума: Пенсии для неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды
- Росавиация проведет расследование полета самолета над трассой в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru