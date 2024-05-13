ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха»

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА... реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow», — указали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО «Ольха» и 12 дронов над Белгородской областью, восемь беспилотников — над Курской, а также перехватили четыре БПЛА в Липецкой области. Кроме того, над территорией Крыма сбили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников.

Ранее правительство Курской области сообщило, что в регионе ночью уничтожили восемь дронов ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

