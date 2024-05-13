Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
Журналист Павел Зарубин обнародовал видео с комментарием занимавшего должность министра обороны Сергея Шойгу, снятое 6 мая, в преддверии инаугурации президента Владимира Путина и перед отставкой правительства. Ролик опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Шойгу отметил, что глава государства высоко оценил работу кабмина.
«Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент] говорил: сначала пандемия, потом... беспрецедентные санкции. Я думаю, даже слово "беспрецедентные" — оно... кажется очень мягким и очень добрым... глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны», — подчеркнул экс-глава военного ведомства.
Сергей Шойгу согласился с оценкой ограничений как «экономической войны, экономической агрессии» против РФ. Занимавший пост министра добавил, что в стране «что-то уже пройдено», а что-то «предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет».
Ранее Владимир Путин предложил назначить Шойгу на пост секретаря Совета Безопасности РФ. Как ожидается, должность министра обороны займет бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет Ura.ru.
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