Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

Шойгу отметил, что глава государства высоко оценил работу кабмина.

«Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент] говорил: сначала пандемия, потом... беспрецедентные санкции. Я думаю, даже слово "беспрецедентные" — оно... кажется очень мягким и очень добрым... глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны», — подчеркнул экс-глава военного ведомства.

Сергей Шойгу согласился с оценкой ограничений как «экономической войны, экономической агрессии» против РФ. Занимавший пост министра добавил, что в стране «что-то уже пройдено», а что-то «предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет».

Ранее Владимир Путин предложил назначить Шойгу на пост секретаря Совета Безопасности РФ. Как ожидается, должность министра обороны займет бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет Ura.ru.

