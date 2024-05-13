СМИ: Непогода в России грозит запасам пшеницы по всему миру

Неблагоприятные погодные условия, которые фиксируются в разных частях мира, в том числе и в России, могут привести к снижению мировых запасов пшеницы, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, это спровоцирует повышение цен на эту сельскохозяйственную культуру, так как запасы пшеницы в мире могут упасть из-за непогоды в разных частях Земли, а также боевых действий. Ситуацию усугубят заморозки и сухая погода в регионах РФ.

Засуха уже негативно отразилась на урожаях в Австралии и США.

В Западной Европе избыток осадков отрицательно повлиял на качество зерновых.

Неблагоприятные погодные условия не повлияют на показатели урожая в России в 2024 году, заявил ранее кандидат на должность вице-премьера и экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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