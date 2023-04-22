Пригожин рассказал о начавшихся бунтах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

«Уважаемые Владимир Александрович и Александр Станиславович. Подарков на 9 мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Накануне СМИ сообщали, что Украина перенесла намеченное на апрель контрнаступление ВСУ на неопределенный срок.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал причину регулярных заявлений украинских властей о контрнаступлении. По его мнению, в Киеве хотят, чтобы Россия потеряла бдительность, передает «Радиоточка НСН».

