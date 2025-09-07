Тишковец пообещал осеннюю погоду во второй половине сентября

По-настоящему осенняя погода придет в столичный регион во второй половине сентября. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали длинное бабье лето до 20 сентября

По его словам, бабье лето задержится в Москве до следующих выходных. «Так, по ночам температура будет держаться на уровне 8-11 градусов тепла, а днем — подниматься до 20-23 градусов по Цельсию», — отметил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая и очень длительная волна «бабьего лета» продлится до 20-х чисел сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Евгений ТишковецПогодаПогода В МосквеОсень

