Тишковец пообещал осеннюю погоду во второй половине сентября

По его словам, бабье лето задержится в Москве до следующих выходных. «Так, по ночам температура будет держаться на уровне 8-11 градусов тепла, а днем — подниматься до 20-23 градусов по Цельсию», — отметил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая и очень длительная волна «бабьего лета» продлится до 20-х чисел сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

