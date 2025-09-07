Беспилотник атаковал посольство России в Швеции
7 сентября 202512:35
Беспилотный летательный аппарат атаковал здание посольства России в Швеции. Об этом сообщило РИА Новости.
Уточняется, что злоумышленники при помощи дрона сбросили пластиковый пакет с краской на здание российской дипмиссии.
Напомним, ранее дрон с красной краской сбросили на торговое представительство России в Швеции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
