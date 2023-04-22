Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился подробностями службы в подразделении сына пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Накануне Пригожин в интервью военкору Александру Симонову заявил, что сын официального представителя Кремля служил артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». По словам главы «Вагнеров», Песков обратился к нему за советом летом прошлого года в связи с желанием сына отправиться в зону боевых действий.
«В министерство обороны я ему идти не посоветовал, так как он либо бы отсиделся там в штабе, либо ушел бы на мясо, поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменил фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы», - рассказал бизнесмен.
По словам Пригожина, сын Пескова сначала прошёл подготовку в качестве «штурмена», но его поставили членом расчёта РСЗО «Ураган». Он был заряжающим транспортно-заряжающей машины.
«Их машина очень хорошо работала. Командир машины - отмороженный парень, который участвовал во всех заварухах и с переднего края отрабатывал по самым дальним точкам нахождения противника. Спустя 6 месяцев его отпустили в отпуск. Отработал он минуту в минуту, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно так же, как и все», - подчеркнул глава ЧВК «Вагнер».
Сам Песков пока никак не прокомментировал эту информацию.
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