Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Накануне Пригожин в интервью военкору Александру Симонову заявил, что сын официального представителя Кремля служил артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». По словам главы «Вагнеров», Песков обратился к нему за советом летом прошлого года в связи с желанием сына отправиться в зону боевых действий.

«В министерство обороны я ему идти не посоветовал, так как он либо бы отсиделся там в штабе, либо ушел бы на мясо, поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменил фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы», - рассказал бизнесмен.

По словам Пригожина, сын Пескова сначала прошёл подготовку в качестве «штурмена», но его поставили членом расчёта РСЗО «Ураган». Он был заряжающим транспортно-заряжающей машины.



«Их машина очень хорошо работала. Командир машины - отмороженный парень, который участвовал во всех заварухах и с переднего края отрабатывал по самым дальним точкам нахождения противника. Спустя 6 месяцев его отпустили в отпуск. Отработал он минуту в минуту, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно так же, как и все», - подчеркнул глава ЧВК «Вагнер».

Сам Песков пока никак не прокомментировал эту информацию.

