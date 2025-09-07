Российская армия освободила населенный пункт Хорошее
Российская армия освободила в зоне спецоперации село Хорошее (Днепропетровская область). Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт был взят под контроль усилиями группировки войск «Восток».
Кроме того, российские войска поразили две бригады территориальной обороны, бригаду морской пехоты и три механизированных бригады ВСУ близ населенных пунктов Червоное, Успеновка и Дорожнянка (Запорожская область), а также Алексеевка и Новопавловка (Днепропетровская область).
ВСУ лишились до 200 военнослужащих, восьми автомобилей, четырех боевых бронированных машин и трех артиллерийских орудий (два из них — западного производства), а также ликвидировали склад материальных средств украинской армии.
Ранее российская армия взяла под контроль село Марково (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
