Кроме того, российские войска поразили две бригады территориальной обороны, бригаду морской пехоты и три механизированных бригады ВСУ близ населенных пунктов Червоное, Успеновка и Дорожнянка (Запорожская область), а также Алексеевка и Новопавловка (Днепропетровская область).

ВСУ лишились до 200 военнослужащих, восьми автомобилей, четырех боевых бронированных машин и трех артиллерийских орудий (два из них — западного производства), а также ликвидировали склад материальных средств украинской армии.

Ранее российская армия взяла под контроль село Марково (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

