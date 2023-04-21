Пригожин опроверг взятие в котёл группировку ВСУ в Артемовске

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Накануне советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

Позже СМИ сообщали, что речи о полном окружении украинских войск в Артемовске пока не идет.

