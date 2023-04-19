Пригожин опроверг сообщения о принудительных контрактах с ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщения о принудительном включении мобилизованных в состав группы. Его слова приводит пресс-служба.
«Ни одного случая принудительного включения в ЧВК «Вагнер» не было и нет, это первое. Второе, в ЧВК «Вагнер» военнослужащих действующих не берут, это просто невозможно», - заявил он.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что шестерых мобилизованных якутян якобы принудительно заставили подписать контракты с ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что это могли быть мошенники и обещал разобраться с этим вопросом.
Ранее Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку, предложил ему перебросить бойцов под Артемовск (Бахмут), чтобы потом наградить их посмертно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru