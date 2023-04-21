Источник: Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет
Речи о полном окружении украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) пока не идет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово», — рассказал собеседник агентства.
Источник указал, что с каждым днем ВСУ становится все сложнее снабжать своих бойцов в городе, однако о полном окружении группировки речи не идет.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские подразделения взяли в котел украинскую группировку в Артемовске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru