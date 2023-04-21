Источник: Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет

«На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово», — рассказал собеседник агентства.

Источник указал, что с каждым днем ВСУ становится все сложнее снабжать своих бойцов в городе, однако о полном окружении группировки речи не идет.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские подразделения взяли в котел украинскую группировку в Артемовске.

