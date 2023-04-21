Советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске

По его словам, частная военная компания «Вагнер» вышла к трассе Артемовск - Часов Яр, по которой шло снабжение украинских военных. Бойцы взяли под контроль несколько сотен метров дороги, и это делает снабжение гарнизона ВСУ невозможным.

«Таким образом, крышка котла ... захлопнулась», — цитирует советника ТАСС.

Ранее Гагин заявил, что малые группы украинских бойцов пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен, напоминает «Свободная пресса».

