Советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, частная военная компания «Вагнер» вышла к трассе Артемовск - Часов Яр, по которой шло снабжение украинских военных. Бойцы взяли под контроль несколько сотен метров дороги, и это делает снабжение гарнизона ВСУ невозможным.
«Таким образом, крышка котла ... захлопнулась», — цитирует советника ТАСС.
Ранее Гагин заявил, что малые группы украинских бойцов пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru