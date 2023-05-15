«Не суетитесь под клиентом»: Пригожин назвал вбросом заявления о сотрудничестве с ВСУ

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой также говорится, что Пригожин якобы пытался договориться с ВСУ о выводе украинских войск из Артемовска в обмен на информацию о расположении солдат российской армии.



«Конечно же, на меня попробуют налить г**** столько, сколько у них сил хватит. Кто за этим стоит? Думаю, это либо кто-то из журналистов решил нахайповать, либо товарищи с Рублевки, которые в свое время продавали нефть ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), решили, что они сделают красивый информационный вброс. О котором, кстати, в Америке меня предупредили месяц назад. Но читать, конечно приятно – получается, я воюю за Россию, но Зеленский чётко выполняет мои указания. И поэтому левая рука воюет с правой. Смешно!», - сказал Пригожин.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что относится к главе «Вагнера» «крайне плохо», но при этом полностью уверен, что данная информация - вброс украинской разведки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

