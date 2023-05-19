Депутат Журавлев прокомментировал «слив» Рогозина о «прохвосте Пригожине»
Депутат Госдумы Алексей Журавлев признался НСН, что его разговор с Рогозиным на тему СВО слили в сеть "враги".
Спустя десять дней после скандального слива в медиа телефонного разговора экс-главы Роскосмоса и депутата Госдумы, появились первые комментарии предполагаемых участников беседы, в которой Евгения Пригожина называли "прохвостом". Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с НСН заявил, что этот слив разгоняли враги, а все добровольческие военные соединения должны быть включены в состав Вооруженных сил России.
Ранее анонимный источник передал Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ записи голосовых сообщений, которыми якобы обменивались друг с другом экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и депутат Алексей Журавлев. На записи якобы Журавлев предлагает под видом добровольческих отрядов России собрать «рогозинскую армию», истинной целью которой было бы «консолидировать людей вокруг Рогозина». Якобы Рогозин с инициативой соглашается и дает свою оценку главе конкурирующей армии – Евгению Пригожину - «прохвост и человек, который наживается на войне». Спустя десять дней депутат Журавлев назвал НСН этот вброс «резко антироссийским».
«Вся эта, с позволения сказать «информация» появилась и распространялась прежде всего на украинских ресурсах, а авторы Telegram-канала, первым ее опубликовавшие с вырезками и вставками, как известно, прячутся в Эстонии. Вся их редакционная политика – резко антироссийская. Что касается моей позиции по добровольческим соединениям, никогда не скрывал, что я сторонник создания из них настоящей армии, с единым командованием и четкой координацией. Мало того, что именно добровольцы обладают наиболее сильной мотивацией, так они еще и, чаще всего, участвуя в боевых действиях с 2014 года, представляют из себя наиболее боеспособные подразделения, на мой взгляд. Конечно, эта добровольческая армия должна входить в состав российских Вооруженных сил – никакой махновщины, и этой позиции я придерживался всегда и всюду», - сказал Журавлев.
При этом, собеседник НСН отказался оценивать вклад ЧВК «Вагнер» в проведение специальной военной операции на Украине.
«Если же говорить о вкладе Евгения Пригожина в дело спецоперации, то оценивать его не мне, пусть это делают специалисты, прежде всего, профессиональные военные. А вот его патриотическая позиция мне близка и понятна – ее я разделяю в полной мере», - отметил Журавлев.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН призвал не нагнетать ситуацию вокруг члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, сделавшего заявление о ЧВК «Вагнер».
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