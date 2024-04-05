«Премия за уничтожение»: В России готовятся к прямой конфронтации с НАТО
В Польше сообщили о создании миссии НАТО на Украине. В России воспринимают альянс как угрозу, несмотря на обещания напрямую «не вмешиваться в ситуацию».
Глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне заявил, что страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине. Его слова запустили новую волну рассуждений о прямом участии альянса в конфликте на Украине и возможном столкновении с Россией.
При этом в Польше подчеркнули, что создание миссии не означает прямое вступление в конфликт.
«Но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», - пояснил Сикорский, добавив, что теперь большее число украинских военных будут проходить обучение в Польше.
До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военный персонал стран НАТО уже присутствует на Украине.
По словам главы оборонного ведомства республики, на украинской территории находятся военные атташе и «время от времени посещающие» страну люди. Вместе с тем Певкур исключил, что военные из стран Европы будут «сражаться в окопах» на Украине.
ГОТОВЯТ К ВОЙНЕ
При этом в России к подобным объяснениям уже давно относятся настороженно, а западным обещаниям точно не верят. В Москве прекрасно понимают, какой угрозы стоит ждать от НАТО, и уже ведут подготовку к возможной конфронтации со странами альянса, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.
«Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о всеобщей воинской повинности, высказывания о переводе экономики западной Европы на военные рельсы и создание миссии альянса – это все звенья одной цепи. НАТО, прежде всего, в информационном плане готовит население к войне с Россией. Крупнейшие учения, которые они провели на территории Финляндии, Прибалтики, Польши, а также наращивание инфраструктуры у наших границ показывают, что НАТО готовится к войне с Россией. Идет фашизация Европы. Но и у нас, и у них есть пять лет. Если мы со своей стороны примем все меры для защиты нашей страны, этой войны никогда не будет», - заявил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в России сегодня многое делают для укрепления военных позиций страны.
В тот же день пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО фактически перешли на уровень «прямой конфронтации».
«НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры», - указал он.
Песков также добавил, что Североатлантический альянс продолжает демонстрировать свою сущность — блок задумывался, создавался и управляется как «инструмент конфронтации», прежде всего, в Европе.
Он отметил, что у спецслужб в РФ давно была информация о нахождении на Украине людей, имеющих прямое отношение к НАТО. По словам представителя Кремля, попытки создать коалицию и направить на украинскую территорию контингент альянса нагнетают напряженность.
ПРЕМИЯ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ
Со своей стороны, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления о создании миссии НАТО на Украине, предложил давать за каждого уничтоженного в ходе СВО натовца максимальную премию.
Он уверенно заявил, что против них может действовать только одно правило: в плен не брать. По мнению Медведева, военный персонал НАТО, который сегодня не участвует в военных действий, в скором времени может стать частью регулярных сил Украины. В этом случае относится к ним необходимо, как к врагам, заключил он на своей странице «ВКонтакте».
Также стало известно, что НАТО после распада СССР заверяла Москву в отсутствии планов вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Это следует из записи разговора бывшего генерального секретаря организации Манфреда Вернера с экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году, неожиданно опубликованной американским архивом национальной безопасности.
«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — заявил тогда Вернер Хасбулатову.
5 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Североатлантический альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения. Однако он призвал усилить снабжение Киева вооружением.
А американский госсекретарь Энтони Блинкен добавил, что Соединенные Штаты и их союзники считают своей целью создание предпосылок для полноценного членства Киева в Североатлантическом альянсе.
28 марта президент Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. По его словам, в 2022 году США истратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Россия - 72 миллиарда. «Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — указал президент.
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