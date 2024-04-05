«Премия за уничтожение»: В России готовятся к прямой конфронтации с НАТО

Собеседник НСН подчеркнул, что в России сегодня многое делают для укрепления военных позиций страны.

В тот же день пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО фактически перешли на уровень «прямой конфронтации».

«НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры», - указал он.

Песков также добавил, что Североатлантический альянс продолжает демонстрировать свою сущность — блок задумывался, создавался и управляется как «инструмент конфронтации», прежде всего, в Европе.

Он отметил, что у спецслужб в РФ давно была информация о нахождении на Украине людей, имеющих прямое отношение к НАТО. По словам представителя Кремля, попытки создать коалицию и направить на украинскую территорию контингент альянса нагнетают напряженность.

ПРЕМИЯ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ

Со своей стороны, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления о создании миссии НАТО на Украине, предложил давать за каждого уничтоженного в ходе СВО натовца максимальную премию.

Он уверенно заявил, что против них может действовать только одно правило: в плен не брать. По мнению Медведева, военный персонал НАТО, который сегодня не участвует в военных действий, в скором времени может стать частью регулярных сил Украины. В этом случае относится к ним необходимо, как к врагам, заключил он на своей странице «ВКонтакте».

Также стало известно, что НАТО после распада СССР заверяла Москву в отсутствии планов вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Это следует из записи разговора бывшего генерального секретаря организации Манфреда Вернера с экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году, неожиданно опубликованной американским архивом национальной безопасности.