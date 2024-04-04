«У нас есть пять лет»: Генерал Соболев призвал готовится к войне с НАТО

Все последние высказывания западных политиков свидетельствуют о подготовке населения к войне с Россией, рассказал НСН Виктор Соболев.


В России понимают, какой угрозы стоит ждать от НАТО, и уже ведут подготовку к возможной конфронтации со странами альянса, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

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Страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, страны НАТО не намерены вступать в украинский конфликт, однако создание миссии позволит оказать Киеву более координированную поддержку. Соболев назвал подобный шаг подготовкой НАТО к войне с Россией.

«Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о всеобщей воинской повинности, высказывания о переводе экономики западной Европы на военные рельсы и создание миссии альянса – это все звенья одной цепи. НАТО, прежде всего, в информационном плане готовит население к войне с Россией. Крупнейшие учения, которые они провели на территории Финляндии, Прибалтики, Польши, а также наращивание инфраструктуры у наших границ показывают, что НАТО готовится к войне с Россией. Идет фашизация Европы. Но и у нас, и у них есть пять лет. Если мы со своей стороны примем все меры для защиты нашей страны, этой войны никогда не будет», - заявил он.

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Собеседник НСН также добавил, что в России сегодня многое делают для укрепления военных позиций страны.

«Создание двух новых военных округов – Ленинградского и Московского, создание новых объединений, перевод наших Вооруженных сил с бригадной структуры на дивизионную свидетельствуют о том, что мы тоже понимаем всю опасность, которая грозит нам со стороны НАТО. Мы должны сделать все, чтобы за эти 5 лет в НАТО не посмели бы осуществить угрозу в сторону России. Тогда никто на нас не нападет – хочешь мира, готовься к войне», - подытожил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России в прошлом году задействовало дополнительно сотни предприятий для обеспечения участников спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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