«У нас есть пять лет»: Генерал Соболев призвал готовится к войне с НАТО

Страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, страны НАТО не намерены вступать в украинский конфликт, однако создание миссии позволит оказать Киеву более координированную поддержку. Соболев назвал подобный шаг подготовкой НАТО к войне с Россией.

«Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о всеобщей воинской повинности, высказывания о переводе экономики западной Европы на военные рельсы и создание миссии альянса – это все звенья одной цепи. НАТО, прежде всего, в информационном плане готовит население к войне с Россией. Крупнейшие учения, которые они провели на территории Финляндии, Прибалтики, Польши, а также наращивание инфраструктуры у наших границ показывают, что НАТО готовится к войне с Россией. Идет фашизация Европы. Но и у нас, и у них есть пять лет. Если мы со своей стороны примем все меры для защиты нашей страны, этой войны никогда не будет», - заявил он.