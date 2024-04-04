«У нас есть пять лет»: Генерал Соболев призвал готовится к войне с НАТО
Все последние высказывания западных политиков свидетельствуют о подготовке населения к войне с Россией, рассказал НСН Виктор Соболев.
В России понимают, какой угрозы стоит ждать от НАТО, и уже ведут подготовку к возможной конфронтации со странами альянса, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.
Страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, страны НАТО не намерены вступать в украинский конфликт, однако создание миссии позволит оказать Киеву более координированную поддержку. Соболев назвал подобный шаг подготовкой НАТО к войне с Россией.
«Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о всеобщей воинской повинности, высказывания о переводе экономики западной Европы на военные рельсы и создание миссии альянса – это все звенья одной цепи. НАТО, прежде всего, в информационном плане готовит население к войне с Россией. Крупнейшие учения, которые они провели на территории Финляндии, Прибалтики, Польши, а также наращивание инфраструктуры у наших границ показывают, что НАТО готовится к войне с Россией. Идет фашизация Европы. Но и у нас, и у них есть пять лет. Если мы со своей стороны примем все меры для защиты нашей страны, этой войны никогда не будет», - заявил он.
Собеседник НСН также добавил, что в России сегодня многое делают для укрепления военных позиций страны.
«Создание двух новых военных округов – Ленинградского и Московского, создание новых объединений, перевод наших Вооруженных сил с бригадной структуры на дивизионную свидетельствуют о том, что мы тоже понимаем всю опасность, которая грозит нам со стороны НАТО. Мы должны сделать все, чтобы за эти 5 лет в НАТО не посмели бы осуществить угрозу в сторону России. Тогда никто на нас не нападет – хочешь мира, готовься к войне», - подытожил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России в прошлом году задействовало дополнительно сотни предприятий для обеспечения участников спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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