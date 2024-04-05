Болтон: Трамп выведет США из НАТО

В случае победы на предстоящих выборах главы США Дональд Трамп выведет Штаты из НАТО, сообщил в интервью для YouTube-канала MeidasTouch его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон.

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«Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — сказал Болтон.

Политик не считает, что бывший президент лишь торгуется с остальными членами Североатлантического альянса, чтобы они больше тратили на НАТО, а всерьез настроен выйти из него.

Ранее Болтон говорил, что Трамп считает предполагаемый выход Вашингтона из Североатлантического альянса вершиной в своей политической карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАНАТОДональд Трамп

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