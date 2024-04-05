Болтон: Трамп выведет США из НАТО

«Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — сказал Болтон.

Политик не считает, что бывший президент лишь торгуется с остальными членами Североатлантического альянса, чтобы они больше тратили на НАТО, а всерьез настроен выйти из него.

Ранее Болтон говорил, что Трамп считает предполагаемый выход Вашингтона из Североатлантического альянса вершиной в своей политической карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

