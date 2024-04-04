Медведев: За каждого убитого на Украине «натовца» надо давать премию

За каждого убитого на Украине «натовца» надо давать премию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

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«В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать», - написал он.

По мнению Медведева, военный персонал НАТО, который сегодня не участвует в военных действий, в скором времени могут стать частью регулярных сил Украины. В этом случае относится к ним необходимо, как к врагам, карателям типа гитлеровского СС.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. По его словам, страны НАТО не намерены вступать в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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