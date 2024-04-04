Медведев: За каждого убитого на Украине «натовца» надо давать премию
За каждого убитого на Украине «натовца» надо давать премию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
«В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать», - написал он.
По мнению Медведева, военный персонал НАТО, который сегодня не участвует в военных действий, в скором времени могут стать частью регулярных сил Украины. В этом случае относится к ним необходимо, как к врагам, карателям типа гитлеровского СС.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. По его словам, страны НАТО не намерены вступать в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru