«Козыри и антироссийский план!»: Что стоит за визитом Макрона в Китай
Запад хочет сделать Китаю «предложение, от которого невозможно отказаться», сказал в эфире НСН Кирилл Котков, при этом «прорыва» не будет, уверен Андрей Карнеев.
Визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь», заявил в интервью НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит 5–7 апреля Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Сопровождать Макрона будет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«За год, прошедший после событий 24 февраля, Китай ясно дал понять, что ругаться с западными странами из-за России и даже из-за Тайваня он не намерен. Страны Запада еще не использовали все свои козыри для того, чтобы попытаться заставить Китай перейти в их лагерь и не поддерживать Россию ни в каком виде, даже на словах. Нет сомнений, что руководители стран Запада попытаются сделать Китаю предложение, от которого тот не сможет отказаться. ЕС – это огромный рынок сбыта для производимых в Китае товаров, это третий крупнейший торговый партнер Пекина после стран АСЕАН и США», - сказал Котков.
При этом он объяснил, зачем Китаю нужна Россия.
«Китай заинтересован в поддержании хороших отношений и с ЕС, и с Россией. Товарооборот между странами ЕС и Китаем свыше $700 млрд, при этом доля РФ в товарообороте Китая достаточно низкая и не превосходит 3%. Россия нужна Китаю как источник дешевых ресурсов, кроме того, Китай не должен попасть в стратегическое окружение кольца враждебных или нестабильных государств», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с НСН усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву.
«Не думаю, что будет прорыв, или как-то радикально изменится позиция Китая по большинству вопросов. По крайней мере, стороны выслушают друг друга и смогут более четко понимать позиции. С учетом того, что в Китае всегда с большим вниманием относятся к соблюдению международного протокола, думаю, что будет уважительный тон к визитеру. Для Китая Европа – это важный рынок и важный партнер. Думаю, что китайское руководство продемонстрирует готовность вести диалог, выслушивать разные точки зрения и учитывать их в анализе международной обстановки», - указал Карнеев.
Председатель КНР Си Цзиньпин в конце марта прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Это был первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания его председателем КНР в третий раз.
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