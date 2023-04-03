«Козыри и антироссийский план!»: Что стоит за визитом Макрона в Китай

«За год, прошедший после событий 24 февраля, Китай ясно дал понять, что ругаться с западными странами из-за России и даже из-за Тайваня он не намерен. Страны Запада еще не использовали все свои козыри для того, чтобы попытаться заставить Китай перейти в их лагерь и не поддерживать Россию ни в каком виде, даже на словах. Нет сомнений, что руководители стран Запада попытаются сделать Китаю предложение, от которого тот не сможет отказаться. ЕС – это огромный рынок сбыта для производимых в Китае товаров, это третий крупнейший торговый партнер Пекина после стран АСЕАН и США», - сказал Котков.

При этом он объяснил, зачем Китаю нужна Россия.

«Китай заинтересован в поддержании хороших отношений и с ЕС, и с Россией. Товарооборот между странами ЕС и Китаем свыше $700 млрд, при этом доля РФ в товарообороте Китая достаточно низкая и не превосходит 3%. Россия нужна Китаю как источник дешевых ресурсов, кроме того, Китай не должен попасть в стратегическое окружение кольца враждебных или нестабильных государств», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с НСН усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву.