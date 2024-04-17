«Повестка или срок»: Зеленский принял скандальный закон об ужесточении мобилизации

Закон вводит обязательное предоставление информации о военнообязанных в военкомат, в том числе об украинцах, живущих за границей. За отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, за неявку в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы.

Без «военника» украинцам за рубежом не выдадут паспорт и не предоставят консульские услуги. Без военного билета также не смогут выехать за границу те граждане Украины, у кого есть на это право.

На военную службу теперь смогут призывать приговоренных к условному сроку, за исключением тех лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности.

Законопроект также вводит электронные повестки, запрет на управление транспортным средством, а также блокировку банковских счетов уклонистов. В первом чтении проект был принят Верховной Радой в феврале.

ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

Мобилизации на Украине избежать не получится, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся».

Украинский командующий добавил, что у Украины есть западное вооружение и командиры, но не хватает людей, в связи с этим и необходима мобилизация.

Численность украинских войск в зоне боевых действий уступает российским силам в 7-10 раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

«У нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения - по три-четыре человека», - сказал Содоль.

По его словам, одна украинская бригада может оборонять лишь около пяти километров линии фронта, тогда как требуется 15.

Украине следует продолжать мобилизацию, несмотря на все трудности. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.