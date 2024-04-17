«Повестка или срок»: Зеленский принял скандальный закон об ужесточении мобилизации
Новый закон закрепляет снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и отменяет статус «ограничено годен».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев.
Глава государства решение принял быстро, подписал закон 16 апреля, в этот же день он получил его от спикера парламента Руслана Стефанчука. Так, часть заложенных в законе норм вступят в силу сразу после опубликования, а основная масса - через месяц.
ПОВЕСТКА ИЛИ ТЮРЬМА
Новый закон закрепляет снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и отменяет статус «ограничено годен». Теперь на Украине будут только две категории: «годен» и «не годен».
Все военнообязанные украинцы должны будут обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней. В противном случае им грозят санкции: штрафы, а также лишение права управления автомобилем.
Важным уточнением стало то, что теперь повестка будет считаться полученной даже без передачи лично в руки.
Закон вводит обязательное предоставление информации о военнообязанных в военкомат, в том числе об украинцах, живущих за границей. За отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, за неявку в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы.
Без «военника» украинцам за рубежом не выдадут паспорт и не предоставят консульские услуги. Без военного билета также не смогут выехать за границу те граждане Украины, у кого есть на это право.
На военную службу теперь смогут призывать приговоренных к условному сроку, за исключением тех лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности.
Законопроект также вводит электронные повестки, запрет на управление транспортным средством, а также блокировку банковских счетов уклонистов. В первом чтении проект был принят Верховной Радой в феврале.
ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
Мобилизации на Украине избежать не получится, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся».
Украинский командующий добавил, что у Украины есть западное вооружение и командиры, но не хватает людей, в связи с этим и необходима мобилизация.
Численность украинских войск в зоне боевых действий уступает российским силам в 7-10 раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.
«У нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения - по три-четыре человека», - сказал Содоль.
По его словам, одна украинская бригада может оборонять лишь около пяти километров линии фронта, тогда как требуется 15.
Украине следует продолжать мобилизацию, несмотря на все трудности. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Выступая на форуме по безопасности в Киеве, он отметил, что в ходе боевых действий солдаты, к сожалению, получают ранения и погибают, поэтому «нужны новые солдаты».
«Когда вы говорите о мобилизации... это вопрос поддержки в обществе. И это не вопрос, который должны решать в Генштабе, который должен решать министр обороны, - это ваша общая ответственность. Это ваша страна», - указал Бауэр.
ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП
На этом фоне Зеленский попытался запугать россиян, заявив, что мобилизация в России якобы планируется на 1 июня. Новой мобилизации в России не будет. Как сообщает телеканал RTVI, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов призвал не слушать украинского лидера и отметил, что «система комплектования Вооруженных сил РФ позволяет выполнять все поставленные задачи».
По его словам, мобилизация - это «пройденный этап», поэтому ничего подобного в мае не будет «ни при каких условиях».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее также прокомментировал заявление украинского лидера Вадимира Зеленского о якобы подготовке новой мобилизации в РФ.
«Это неправда», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
«Потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами, которые сами приходят, подписывают контракт», — добавил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Новая мобилизация не поможет Украине усилить ряды ВСУ, рассказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
«Хоть кого они будут привлекать – ничего не выйдет. Почти все силы элитные и подготовленные, которые они мобилизовали ранее, подлежали уничтожению. Сейчас звучат позывы собрать людей с улицы, кого-то призвать и бросить неподготовленных сразу на фронт. Также призвать женщин, инвалидов. Но все тщетно, это нас не пугает. Понятно, что их ресурсы на исходе. Им дали 5 пушек, 10 танков, 20 самолетов, но и это не поможет. Стратегическая инициатива у нас. Пусть думают, им надо как-то перед народом научиться отвечать. На Украине создается сложная обстановка с этой мобилизацией», - заявил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коротко и ясно прокомментировала новый закон Зеленского:
«Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Добивает украинцев», - написала она.
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