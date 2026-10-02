Резину не меняем: Москвичам пообещали потепление и дожди после заморозков
По ночам столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений, но менять резину автомобилистам пока рано, сказала НСН Татьяна Позднякова.
После холодных выходных с минусовыми температурами по ночам на следующей неделе в московский регион придет потепление, однако оно же принесет с собой и кратковременные дожди. Об этом НСН заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В предстоящие выходные Москву накроют заморозки: так, грядущей ночью температура в столице составит +2…4 градуса, по области местами до -2 градусов, сообщило РИА Новости. Позднякова подтвердила грядущее похолодание, однако отметила, что было бы неправильно считать его заморозками.
«О заморозках говорить уже поздно, в отличие от них, сейчас ночные переходы в сторону отрицательных значений — это обычное явление, которое не представляет никакой опасности. Ночи в выходные действительно будут прохладными: в ночь на субботу в Москве +2…4 градуса, в ночь на воскресенье — 0…+2. По области даже возможно понижение до -2…3 градусов. Дневные температуры остаются ниже нормы — в субботу в Москве максимальная температура всего +8…10 градусов, а в воскресенье ветер начнет менять направление на южное, поэтому температуры будут чуть выше: в Москве +11…13 градусов, по региону — +8…13 градусов. Температура в субботу и воскресенье будет на 2-2,5 градуса ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.
Вместе с тем с понедельника погода переменится: дневные температуры превысят норму, но вместе с потеплением в столичный регион вернутся кратковременные дожди, заверила собеседница НСН.
«Повышение температуры и местами кратковременные дожди начнутся с понедельника. К середине недели температура превысит норму на 2-2,5 градуса: ночью +5…10 градусов, дневная — +10…15 градусов. И это, безусловно, приятное исключение для жителей столичного региона», — добавила синоптик.
При этом менять резину автомобилистам пока рано, а вот дачники уже должны были убрать теплолюбивые культуры.
«Автолюбителям менять резину на зимнюю еще рано. Несмотря на то, что столбики термометров будут показывать по ночам небольшие отрицательные значения, погода стоит сухая. Что касается дачников, большинство из них уже убрали все теплолюбивые культуры, отцветают последние цветы, ночные морозы для них уже не опасны. В этом году в сентябре не было заморозков, это скорее исключение из правила, а сейчас мы наблюдаем нормальный переход температуры через ноль в отрицательную сторону», — отметила она.
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что из-за нетипично высоких температур клещи остаются опасными дольше обычного.
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