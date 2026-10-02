Резину не меняем: Москвичам пообещали потепление и дожди после заморозков

После холодных выходных с минусовыми температурами по ночам на следующей неделе в московский регион придет потепление, однако оно же принесет с собой и кратковременные дожди. Об этом НСН заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В предстоящие выходные Москву накроют заморозки: так, грядущей ночью температура в столице составит +2…4 градуса, по области местами до -2 градусов, сообщило РИА Новости. Позднякова подтвердила грядущее похолодание, однако отметила, что было бы неправильно считать его заморозками.

«О заморозках говорить уже поздно, в отличие от них, сейчас ночные переходы в сторону отрицательных значений — это обычное явление, которое не представляет никакой опасности. Ночи в выходные действительно будут прохладными: в ночь на субботу в Москве +2…4 градуса, в ночь на воскресенье — 0…+2. По области даже возможно понижение до -2…3 градусов. Дневные температуры остаются ниже нормы — в субботу в Москве максимальная температура всего +8…10 градусов, а в воскресенье ветер начнет менять направление на южное, поэтому температуры будут чуть выше: в Москве +11…13 градусов, по региону — +8…13 градусов. Температура в субботу и воскресенье будет на 2-2,5 градуса ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.