Цой и сигареты: Каким получился альбом группы «Комната культуры»
2 октября 202618:11
Ярослав Харитонов
Некоторые группы опровергают тезис о том, что русский рок умер, заявил НСН Денис Ступников.
Группа «Комната культуры» выпустила альбом «В комнате» с нетривиальным смыслом, но, к сожалению, у нее нет того драйва, который был у предшественников, а некоторое творчество их повторяет, рассказал НСН музыкальный критик Денис Ступников.
«Многие говорят о том, что русский рок якобы умер, не хватает громких и молодых имен, хотя это не так. Несколько групп опровергают этот тезис, а прежде всего “Комната культуры” и “Бонд с кнопкой”, которые собирают большие залы. Конкретно в данном релизе песни показались мне немного надуманными и истеричным, при всем уважении к авторам. Они пытаются делать авторский материал, у них есть цепляющие мелодии, но все это мы слышали у того же самого Виктора Цоя и группы "Кино". В первой же песне упоминаются выкуренные сигареты, а этот образ присутствует во многих песнях. Есть интересная мысль, что у Цоя они означали некие взвешенные мысли, которые надо продумать, пропустить через себя, чтобы двигаться дальше. Этот же смысл я увидел и у “Комнаты культуры”. Это нетривиальный смысл», — указал он.
Ступников добавил, что у нового альбома есть главный минус.
«От релиза есть ощущение некой игрушечности. Мне все-таки кажется, что коллективам по типу “Комнаты культуры” не хватает некого нерва и драйва. У старых групп, панк-рокеров была некая внутренняя неустроенность от того, что они испытывали десятки лет лишения, запреты и испытания, но стискивали зубы и шли дальше, как Егор Летов и “Гражданская оборона”. Этого напора мне не хватает», — отметил он.
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