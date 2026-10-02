Для создателя мультсериала «Масяня» запросили почти шесть лет колонии

В конце мая в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении деятельности иноагента и о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом стал один из эпизодов «Масяни».

«Куваев изображает граждан как жертв пропаганды и насмехается над патриотическими чувствами... Это не просто творчество, а целенаправленная работа по разрушению устоев нашего общества», - заявили тогда в движении «Зов народа».

Ранее экс-советник Офиса украинского президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно получил в России 11 лет колонии за призывы к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

