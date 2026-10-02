Для создателя мультсериала «Масяня» запросили почти шесть лет колонии
Обвинение заочно запросило для создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) пять лет и 11 месяцев колонии. Об этом сообщает RT.
В конце мая в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении деятельности иноагента и о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом стал один из эпизодов «Масяни».
«Куваев изображает граждан как жертв пропаганды и насмехается над патриотическими чувствами... Это не просто творчество, а целенаправленная работа по разрушению устоев нашего общества», - заявили тогда в движении «Зов народа».
Ранее экс-советник Офиса украинского президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно получил в России 11 лет колонии за призывы к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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