Россиянам рассказали, что необходимо проверить в автомобиле перед холодами

Он указал, что данная проверка важна как для машин с двигателем внутреннего сгорания, так и для электрокаров с гибридами.

Эксперт отметил, что также следует проверить плотность антифриза, наличие влаги в тормозной жидкости, работоспособность личинки замка двери.

«Если личинка закисла, ее нужно разработать и обслужить в сервисе. Машину всегда можно открыть механическим ключом, если 12-вольтовый аккумулятор разрядится», — пояснил Осмоловский.

Также обязательной, по его словам, является замена летних шин на зимние.

Ранее директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев заявил, что некачественный бензин, в первую очередь, приводит к повреждению свечей зажигания и топливных форсунок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

