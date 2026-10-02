Россиянам рассказали, что необходимо проверить в автомобиле перед холодами
Перед наступлением холодов каждый автовладелец обязательно должне проверить проверить работоспособность 12-вольтового аккумулятора и измерить его остаточную емкость. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский.
Он указал, что данная проверка важна как для машин с двигателем внутреннего сгорания, так и для электрокаров с гибридами.
Эксперт отметил, что также следует проверить плотность антифриза, наличие влаги в тормозной жидкости, работоспособность личинки замка двери.
«Если личинка закисла, ее нужно разработать и обслужить в сервисе. Машину всегда можно открыть механическим ключом, если 12-вольтовый аккумулятор разрядится», — пояснил Осмоловский.
Также обязательной, по его словам, является замена летних шин на зимние.
Ранее директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев заявил, что некачественный бензин, в первую очередь, приводит к повреждению свечей зажигания и топливных форсунок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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