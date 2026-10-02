Россиянам объяснили, как законно отказаться от отработки после целевого обучения

Целевое обучение - это гражданско-правовое обязательство, не предусматривающее односторонний отказ от него. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат АА МГКА «Власова и партнеры» Анастасия Терентьева.

Депутат Миронов предложил гарантировать первое рабочее место для выпускников

При этом она указала, что человек может быть освобожден от обязательства по трудоустройству при нарушениях, которые зачастую допускают работодатели. Так, договор о целевом обучении чётко определяет должность, на которую должен быть принят будущий сотрудник.

«Однако работодатели зачастую предлагают иную, менее квалифицированную должность или вовсе не отвечающую полученному уровню образования», — указала юрист, подчеркнув, что в этом случае договор считается нарушенным именно со стороны работодателя, что освобождает работника от обязанности «отрабатывать».

Эксперт добавила, что есть и специальные основания. В частности, от обязательств по трудоустройству освобождают подтвержденные заключением определённые заболевания, признание одного из родителей или супруга инвалидом I или II группы, статус «ребенок-инвалид», собственная инвалидность I или II группы, а также особые обстоятельства военнослужащих.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что студентам педвузов следует давать возможность отработки после обучения за счет государства, но это нужно делать без помощи жестких мер.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеРаботаОбучениеСтуденты

Горячие новости

Все новости

партнеры