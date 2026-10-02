Россиянам объяснили, как законно отказаться от отработки после целевого обучения
Целевое обучение - это гражданско-правовое обязательство, не предусматривающее односторонний отказ от него. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат АА МГКА «Власова и партнеры» Анастасия Терентьева.
При этом она указала, что человек может быть освобожден от обязательства по трудоустройству при нарушениях, которые зачастую допускают работодатели. Так, договор о целевом обучении чётко определяет должность, на которую должен быть принят будущий сотрудник.
«Однако работодатели зачастую предлагают иную, менее квалифицированную должность или вовсе не отвечающую полученному уровню образования», — указала юрист, подчеркнув, что в этом случае договор считается нарушенным именно со стороны работодателя, что освобождает работника от обязанности «отрабатывать».
Эксперт добавила, что есть и специальные основания. В частности, от обязательств по трудоустройству освобождают подтвержденные заключением определённые заболевания, признание одного из родителей или супруга инвалидом I или II группы, статус «ребенок-инвалид», собственная инвалидность I или II группы, а также особые обстоятельства военнослужащих.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что студентам педвузов следует давать возможность отработки после обучения за счет государства, но это нужно делать без помощи жестких мер.
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