Случай, когда дистанционный сотрудник несколько часов не выходит на связь, нельзя расценивать как прогул. Об этом в комментарии НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. При этом, по его словам, работодатель имеет право применять любые способы учета рабочего времени сотрудника, если оно прописано в трудовом договоре.

«Работодатель также может контролировать, как работник выполняет свою функцию. Это может быть применение каких-то специальных информационных систем, программ. Просто работодатель должен об этом сообщить работнику, чтобы не было вопросов, связанных с переписками, вмешательством в личную жизнь и так далее. А дальше уже сотрудник решает, согласен он работать в этих условиях или нет», - пояснил эксперт.