Удаленка на связи: Что считается прогулом для онлайн-работника
Невыходом на работу признается случай, если сотрудник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд, сообщил НСН глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Случай, когда дистанционный сотрудник несколько часов не выходит на связь, нельзя расценивать как прогул. Об этом в комментарии НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. При этом, по его словам, работодатель имеет право применять любые способы учета рабочего времени сотрудника, если оно прописано в трудовом договоре.
«Работодатель также может контролировать, как работник выполняет свою функцию. Это может быть применение каких-то специальных информационных систем, программ. Просто работодатель должен об этом сообщить работнику, чтобы не было вопросов, связанных с переписками, вмешательством в личную жизнь и так далее. А дальше уже сотрудник решает, согласен он работать в этих условиях или нет», - пояснил эксперт.
Кроме того, в Трудовом кодексе прописано отдельное основание, что можно считать прогулом для дистанционных работников.
«Если дистанционный работник всего несколько часов не выходит на связь в рабочее время, это еще не считается прогулом. Для обычного работника прогул — это отсутствие на рабочем месте более четырёх часов подряд или в течение рабочего дня. Для дистанционного - прогулом считается случай, если работник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд. Вот тогда работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор. Хотя, в принципе, такое понятие как прогул для дистанционного работника редко применяется. Дело в том, что он не имеет как такового рабочего места, которое находится под контролем работодателя», - отметил собеседник НСН.
При этом Трудовой кодекс не предусматривает такого понятия как штраф в качестве наказания за прогул, однако у работодателя есть другие правовые методы воздействия на прогульщика.
«Наказание или санкция в виде штрафа, это нарушение закона, такого быть не может. Однако возможно дисциплинарное взыскание, если работник нарушает условия трудового договора или правила внутреннего распорядка. На первый раз - это замечание или выговор. Если это неоднократно повторяющаяся история, работодатель вправе принять решение вплоть до увольнения. У многих работодателей, например, премия зависит от наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания. Поэтому как такового штрафа нет, но может быть потеря в деньгах из-за уменьшения премии или вообще её невыплаты», - заключил Александр Южалин.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова разъяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие основания для увольнения по инициативе работодателя воспринимаются рынком как «безобидные», а какие могут стать серьёзным барьером при поиске новой работы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Удаленка на связи: Что считается прогулом для онлайн-работника
- Россиянам объяснили, как законно отказаться от отработки после целевого обучения
- Для создателя мультсериала «Масяня» запросили почти шесть лет колонии
- Резину не меняем: Москвичам пообещали потепление и дожди после заморозков
- В КХЛ допустили, что что новый президент IIHF может вернуть россиян
- Цой и сигареты: Каким получился альбом группы «Комната культуры»
- Ретейлер объяснил, почему текила пока не готова потеснить водку и джин
- Россиянам рассказали, что необходимо проверить в автомобиле перед холодами
- СМИ: Джим Керри тайно женился
- Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс