В КХЛ допустили, что что новый президент IIHF может вернуть россиян

Новый президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль любит советский и российский хоккей. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

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Он отметил, что Райндль знает, насколько популярен российский хоккей и в курсе, что «все исторические матчи» были с участием сборной СССР и сборной России.

«Поэтому думаю, что он будет бороться за то, чтобы мы быстрее вернулись на международную арену. Конечно, это исключительно мое мнение», — заключил Каменский.

Райндль был выбран главой IIHF на полугодовом конгрессе в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На этом посту он сменил Люка Тардифа, который отстранил российских хоккеистов от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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