В Верховной Раде считают закон о мобилизации диверсией против Украины
Ужесточение проекта закона о мобилизации является диверсией против Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, документ еще не приняли, «а он уже навредил государству». Как отметил законодатель, после информации об ужесточении правил мобилизации украинцы, которые покинули страну, быстро переоформили свои паспорта, что позволит им пребывать за границей еще десять лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский снизил возраст военной мобилизации с 27 до 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru