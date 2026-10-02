Ретейлер объяснил, почему текила пока не готова потеснить водку и джин
В структуре российского рынка крепких напитков текила занимает скромное место после водки, коньяка, виски и джина, сказал НСН Александр Ставцев.
На фоне роста локальных марок джина и виски текила выглядит аутсайдером российского рынка крепкого алкоголя, ни о каком «разрывном» росте потребления этого нишевого мексиканского напитка и речи не идёт, сказал НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
В России вырос спрос на текилу и отечественное игристое — на 178% и 38% соответственно, пишет «Известия». Эти категории показали наибольшую динамику продаж среди алкогольных напитков. Основными покупателями крепкого спиртного в 2026 году остаются потребители в возрасте 36–45 лет — на них приходится 38% продаж. Ставцев рассказал, что сдерживает развитие категории текилы в России.
«Сказать, что текила "рвёт" рынок, нельзя. Категория в целом нишевая. Она отличается от других категорий — например, виски или джина — тем, что у нас достаточно низкая локализация. В последние годы растут продажи джина, и этот рост объясним: самыми популярными марками джина стали те, что производятся на территории России. В целом цены на эту категорию снизились. Российский джин заметно вырос в объёмах. Похожая ситуация наблюдается и с виски. По текиле уже есть опыт розлива на территории РФ: можно привезти сырьё из Мексики, разлить его в России и за счёт сокращения затрат на транспортировку снизить цену для конечного потребителя. Такая тенденция прослеживается, но пока она не настолько очевидна, чтобы говорить о мощном тренде. В категории крепких напитков с огромным отрывом лидирует водка, далее следуют коньяк, виски, джин, и только потом — текила, ром и другие», — сказал собеседник НСН.
Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский сказал НСН, что доля любителей крепкого алкоголя неуклонно снижается, а молодое поколение предпочитает слабые напитки.
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