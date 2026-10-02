СМИ: Джим Керри тайно женился

Голливудский актёр Джим Керри тайно женился. Как пишет TMZ, супругой 64-летнего артиста стала его возлюбленная Мин Ха, с которой он состоит в отношениях с 2022 года.

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Представители Керри рассказали изданию, что свадебная церемония прошла в узком кругу в Лос-Анджелесе и была небольшой и камерной.

Мин Ха - третья супруга Керри. Первой женой звезды «Маски» и «Шоу Трумана» стала Мелисса Вомер, которая родила ему дочь Джейн. В 1996-м Керри женился на партнёрше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но уже через год их союз распался. После этого актёр неоднократно заявлял, что вряд ли женится в третий раз.

«Вероятно, я больше не женюсь. Если ты сделал это дважды, тебе действительно стоит остановиться», - сказал он в одном из интервью.

Ранее телеведущая Роза Сябитова раскритиковала брак 48-летнего актёра Егора Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO/Serge Arnal / Starface
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