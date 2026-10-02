СМИ: Джим Керри тайно женился

Представители Керри рассказали изданию, что свадебная церемония прошла в узком кругу в Лос-Анджелесе и была небольшой и камерной.

Мин Ха - третья супруга Керри. Первой женой звезды «Маски» и «Шоу Трумана» стала Мелисса Вомер, которая родила ему дочь Джейн. В 1996-м Керри женился на партнёрше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но уже через год их союз распался. После этого актёр неоднократно заявлял, что вряд ли женится в третий раз.

«Вероятно, я больше не женюсь. Если ты сделал это дважды, тебе действительно стоит остановиться», - сказал он в одном из интервью.

Ранее телеведущая Роза Сябитова раскритиковала брак 48-летнего актёра Егора Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».