Россиянам рассказали, почему свадьба осенью или зимой может стать дешевле

Свадьба осенью или зимой может обойтись дешевле из-за снижения ажиотажа. Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова.

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По её словам, на период с мая по август популярные площадки и специалисты, как правило, забронированы за 6–12 месяцев. А с приходом осени появляется больше свободных дат. Кроме того, у подрядчиков становится меньше заказов, поэтому остаётся больше ресурсов на работу с каждой парой.

«В зависимости от площадки и состава команды осенняя или зимняя свадьба может обойтись дешевле примерно на 20–30%», — отметила эксперт.

Рыненкова отметила, что снижение стоимости не повлияет на качество мероприятия. Однако следует учитывать такие особенности осенне-зимнего периода, как, например, погода, более короткий световой день и прочее. И лучше не планировать торжество на вторую половину декабря, так как в это время спрос на площадки и подрядчиков снова растет из-за корпоративных мероприятий.

Ранее в Липецкой области с организатора свадебного банкета невеста через суд взыскала свыше 400 тысяч рублей за испорченное торжество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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